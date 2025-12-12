SVV Plauen fordert im Wasserballpokal Erstligist Neukölln

Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Gilt diese aus dem Fußball bekannte Floskel auch beim Wasserball? Eine Antwort darauf könnte es am Samstagabend im Plauener Stadtbad im letzten großen Spiel des Jahres geben.

Welch ein Jahresabschluss für die Wasserballer des SVV Plauen: Zum letzten Spiel in diesem Jahr empfangen sie am Samstag, 19 Uhr, Erstligist SG Neukölln zum Achtelfinalduell im Deutschen Wasserballpokal. Für die Plauener wird das Spiel zu einem echten Gradmesser, denn der Gegner bringt genau das mit, was man von einem etablierten Erstligateam...