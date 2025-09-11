SVV Plauen nicht mehr in der 1. Wasserball-Bundesliga

Plauen
Die Spitzenstädter messen sich ab Oktober in der 2. Liga. Denn ab sofort gelten in Deutschland die neuen Regeln des Weltverbandes World Aquatics. Was das noch heißt...
Mit Beginn der Saison 2025/26 greifen im deutschen Männer-Wasserball gleich mehrere Neuerungen, die auch den SVV Plauen betreffen. Die bisherige „1. Bundesliga Gruppe B“, in der sich die Plauener Wasserballer etabliert haben, wird künftig als „2. Bundesliga“ bezeichnet. Diese Umbenennung bedeutet jedoch keine sportliche Veränderung. Das...
