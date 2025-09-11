Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Symbolbild/SGr - stock.adobe.com
Bild: Symbolbild/SGr - stock.adobe.com
Plauen
SVV Plauen nicht mehr in der 1. Wasserball-Bundesliga
Von Steffen Bandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Spitzenstädter messen sich ab Oktober in der 2. Liga. Denn ab sofort gelten in Deutschland die neuen Regeln des Weltverbandes World Aquatics. Was das noch heißt...

Mit Beginn der Saison 2025/26 greifen im deutschen Männer-Wasserball gleich mehrere Neuerungen, die auch den SVV Plauen betreffen. Die bisherige „1. Bundesliga Gruppe B“, in der sich die Plauener Wasserballer etabliert haben, wird künftig als „2. Bundesliga“ bezeichnet. Diese Umbenennung bedeutet jedoch keine sportliche Veränderung. Das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:35 Uhr
1 min.
Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer
Die „Junge Party“ in Plauen kam bereits im Vorjahr bei Jugendlichen gut an.
Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Jakob Nützler
14:34 Uhr
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
02.09.2025
2 min.
Bundesliga-Wasserballer des SVV Plauen gehen mit neuem Trainer in die Vorbereitung
Der neue SVV-Coach Robin Seemann.
Robin Seemann kommt aus Leipzig ins Vogtland und folgt auf den bisherigen Chefcoach Maik Bielefeld, der die Plauener zwei Jahre lang betreut hatte. Im SVV-Team sieht der Neue jede Menge Potenzial.
Sascha Wolf
02.09.2025
2 min.
Plauener Schachnachwuchs in Sachsen gleich zweimal vorn
Das U-20-Team des SK König Plauen: (von links) Maxim Melestean, Nico Rühmer, Marwin Bühring, Kyrillus Akladius, Florian Elstner und Timur Melestean.
Sowohl die U-12-Mädchen als auch die U-20-Jungs des SK König Plauen haben sich bei den Landesmeisterschaften in Sebnitz den Titel gesichert. Ende des Jahres messen sich beide Teams mit den Besten in Deutschland.
Steffen Bandt
Mehr Artikel