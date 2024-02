SVV scheidet aus dem Pokal aus

Wasserball: Plauen verliert in Neustadt mit 7:11

Die Wasserballer des SVV Plauen sind am Samstag mit einer 7:11-Niederlage in Neustadt an der Weinstraße im Achtelfinale um den Deutschen Wasserballpokal ausgeschieden. Zwar führten die Gäste aus dem Vogtland nach dem ersten Viertel und konnten den Vorsprung auch noch bis zur Halbzeitpause verwalten, doch nach dem Seitenwechsel...