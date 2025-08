Taltitzer feiern im August „50 Jahre Tischtennis“

Am 21. und 22. August steht in Taltitz die weiße Zelluloidkugel im Mittelpunkt. Drei Turniere werden ausgespielt.

Am 21. und 22. August dreht sich in Taltitz alles um die kleine, weiße Zelluloidkugel. Dann wird im Oelsnitzer Ortsteil das Jubiläum „50 Jahre Tischtennis“ gefeiert. Und zwar im Rahmen des Sportfestes mit insgesamt drei Turnieren. Zunächst steht am Donnerstag, 21. August ein Wettbewerb für aktive Spieler aus Bad Brambach, Oelsnitz,...