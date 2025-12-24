MENÜ
Günter Petzold setzt auch mit 86 auf Tennis statt auf Nordic Walking.
Bild: Oliver Orgs
Günter Petzold setzt auch mit 86 auf Tennis statt auf Nordic Walking.
Bild: Oliver Orgs
Plauen
Tennis im Vogtland mit 86: „Hauptsache der Ball fliegt übers Netz“
Von Florian Wißgott
Er ist der wohl älteste Tennisspieler des Vogtlands: Günter Petzold. Seit mehr als sechs Jahrzehnten spielt er beim TC Plauen. Was ihn am Tennis begeistert und wie es ihm gelingt, der Jugend Paroli zu bieten.

„Aufschlag kann man bei uns nicht mehr sagen, das ist eher ein Einwurf“, lacht Günter Petzold: „Die Stundenkilometer kann man gar nicht richtig zählen, so langsam kommen die Bälle, aber das ist bei allen älteren Tennisspielern so, weil die Kraft fehlt.“ Der 86-Jährige ist der wohl älteste Tennisspieler im Vogtland.
