Tennis mit Herz: TC Plauen feiert 70. Vereinsgeburtstag

Seit nunmehr sieben Jahrzehnten wird beim TC Plauen Tennis gespielt. Mehr als 140 Mitglieder zählt der Verein. 39 von ihnen haben am Wochenende ihre Kräfte auf der Anlage am Plauener Wolfsbergweg gemessen.

