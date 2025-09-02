Tennis: Oelsnitzer gewinnt dank Energieleistung Drei-Stunden-Kampf

Im abschließenden Saisonspiel gelang dem TSV gegen den Freiberger HTC ein 3:3. Damit landet man noch auf Rang 5 in der Bezirksklasse. Die Markneukirchener Frauen bleiben dagegen ohne Sieg Letzter.

Im letzten Spiel der Freiluft-Meisterschaftsrunde gelang den Männern des TSV Oelsnitz am Samstag auf eigener Anlage ein 3:3 gegen den Freiberger HTC, mit dem die Vogtländer noch auf Rang 5 in der Endabrechnung der Bezirksklasse Chemnitz landeten. Für die Oelsnitzer punkteten in den Einzeln Viktor Krupica und Steffen Lachmann. Letzterer kämpfte...