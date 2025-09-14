Tennis-Sachsenpokal: Oelsnitzer fliegen im Halbfinale gegen Leipzig raus

Gegen den ATV Leipzig gab es am Freitagabend eine deutliche 0:3-Niederlage. Damit ist die Freiluftsaison für den TSV aber noch nicht vorbei. Am 27. September gibt es noch eine Stadt- und Vereinsmeisterschaft.

Die Tennismänner des TSV Oelsnitz haben das Finale der Nebenrunde des Tennis-Sachsenpokals verpasst: Am Freitagabend unterlagen sie dem ATV Leipzig auf eigener Anlage mit 0:3. Allerdings ist das Endergebnis klarer als der Spielverlauf. Speziell im Doppel zeigten sich die Oelsnitzer Jaroslav Kratochvil und Florian Simmler der leistungsstärkeren...