Tennis-Sachsenpokal: Oelsnitzer fliegen im Halbfinale gegen Leipzig raus

Oberes Vogtland
Gegen den ATV Leipzig gab es am Freitagabend eine deutliche 0:3-Niederlage. Damit ist die Freiluftsaison für den TSV aber noch nicht vorbei. Am 27. September gibt es noch eine Stadt- und Vereinsmeisterschaft.
Die Tennismänner des TSV Oelsnitz haben das Finale der Nebenrunde des Tennis-Sachsenpokals verpasst: Am Freitagabend unterlagen sie dem ATV Leipzig auf eigener Anlage mit 0:3. Allerdings ist das Endergebnis klarer als der Spielverlauf. Speziell im Doppel zeigten sich die Oelsnitzer Jaroslav Kratochvil und Florian Simmler der leistungsstärkeren...
