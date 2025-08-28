„The Gentle“ kommt nach Klingenthal – Darts-Profi Mensur Suljovic bietet Workshop an

Für 99 Euro gibts in der Vogtland-Arena am 15. November einen 100-minütigen Workshop, in dem der Österreicher auch den Spielstil jedes Teilnehmers analysiert sowie Tipps und Einblicke in das Leben eines Profis gibt.

Darts-Enthusiasten aufgepasst! Der österreichische Profi Mensur Suljović wagt sich am 15. November auf den 32 Meter hohen Anlaufturm der Klingenthaler Vogtland-Arena und gibt dort für 99 Euro einen exklusiven Workshop in der Aussichtskapsel der Weltcupschanze. Die auf 15 Personen limitierte Teilnehmergruppe erwartet ein 100-minütiges... Darts-Enthusiasten aufgepasst! Der österreichische Profi Mensur Suljović wagt sich am 15. November auf den 32 Meter hohen Anlaufturm der Klingenthaler Vogtland-Arena und gibt dort für 99 Euro einen exklusiven Workshop in der Aussichtskapsel der Weltcupschanze. Die auf 15 Personen limitierte Teilnehmergruppe erwartet ein 100-minütiges...