Lisa Stucke (rechts) im Kampf gegen eine Kämpferin vom JC Halle.
Lisa Stucke (rechts) im Kampf gegen eine Kämpferin vom JC Halle. Bild: ASV Oelsnitz
Oberes Vogtland
Tirpersdorferin gewinnt Silber bei Mitteldeutschen Judo-Meisterschaften in Adorf
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lisa Stucke vom ausrichtenden ASV Oelsnitz hat sich am Sonntag mit ihrem 2. Platz bei den Frauen für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Aber auch für andere Vogtländer lief es beim Heimwettkampf gut.

Ihren ersten Judowettkampf hat Lisa Stucke erst vor gut einem Jahr absolviert. „Eigentlich wollte ich Judo nur im Breitensport machen und ich war mir auch lange gar nicht sicher, ob ich bei den Mitteldeutschen Meisterschaften starten soll, aber mein Trainer hat mich dann überredet – und mit Silber bin ich mehr als zufrieden“, verrät die...
