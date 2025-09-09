Tischtennis: Absteiger Muldenhammer gewinnt das OVL-Derby

Oberes Vogtland
Zum Saisonstart in der Bezirksklasse entführte das Team aus dem Waldgebiet mit einem deutlichen 12:3 die Zähler aus Erlbach.
Über einen Auftakt nach Maß hat sich der SV Muldenhammer am Samstag nach dem klaren 12:3-Auftaktsieg beim TTV Erlbach gefreut. Allerdings musste der Gastgeber auf drei Stammspieler verzichten, startete aber mit einem Achtungserfolg: Adler/Otto gewannen ihr Doppel souverän und Adler sorgte auch im Einzel mit einem Fünfsatzsieg für Jubel im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.