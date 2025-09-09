Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Oberes Vogtland
Tischtennis: Absteiger Muldenhammer gewinnt das OVL-Derby
Von Stefan Adler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Saisonstart in der Bezirksklasse entführte das Team aus dem Waldgebiet mit einem deutlichen 12:3 die Zähler aus Erlbach.

Über einen Auftakt nach Maß hat sich der SV Muldenhammer am Samstag nach dem klaren 12:3-Auftaktsieg beim TTV Erlbach gefreut. Allerdings musste der Gastgeber auf drei Stammspieler verzichten, startete aber mit einem Achtungserfolg: Adler/Otto gewannen ihr Doppel souverän und Adler sorgte auch im Einzel mit einem Fünfsatzsieg für Jubel im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:34 Uhr
3 min.
Heizöl-Lieferung: Mit diesen Tricks wird's günstiger
Damit die nächste Heizöllieferung kostengünstiger wird, helfen ein paar Tipps.
Wer beim Heizölkauf sparen will, sollte nicht den erstbesten Anbieter beauftragen. Eine entscheidende Rolle spielt das richtige Timing - und dabei geht es nicht um die Jahreszeit.
19.08.2025
3 min.
4. Erlbacher Mountainbike-Riesenslalom: Neuseeländer auf Heimaturlaub gewinnt
Patrick Donath vom MTB Reichenbach siegte in Erlbach.
Der gebürtige Vogtländer Patrick Donath vom MTB Reichenbach war am Samstag unter den 33 Startern des vierten Mountainbike-Riesenslaloms am Kegelberg am schnellsten. Was den Sieger begeisterte und welchen Wunsch er mit den Veranstaltern des WSV Erlbach gemeinsam hat.
Florian Wißgott
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
26.08.2025
5 min.
Nach Aufstieg in die Tischtennis-Landesliga: SG Blau-Weiß Reichenbach startet mit neuer Hoffnung
Verstärken die SG Blau-Weiß Reichenbach ab sofort in der Tischtennis-Landesliga: Von links Marc Raithel, Carsten Gündel und Paul Sichwardt.
Nach Jahren des Wartens eröffnet das Team am 6. September die Saison gegen den TTVG Oederan-Falkenau. Wie das „Küken“ im Team Top-Leute zum Verein bringen konnte und warum ein Wechsel etwas emotionaler war.
Laura-Louis Freimann
Mehr Artikel