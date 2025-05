Tischtennis: Am Freitag werden die Oelsnitzer Stadtmeister gesucht

Ab 15 Uhr geht der Nachwuchs an die Platten in der Turnhalle der Oberschule am Karl-Marx-Platz, ab 18 Uhr die Erwachsenen.

Die 30.Oelsnitzer Stadtmeisterschaft im Tischtennis wird am Freitag in der Turnhalle der Oberschule am Karl-Marx-Platz ausgetragen. Ab 15 Uhr beginnen die Nachwuchsspieler, ab 18 Uhr starten die Erwachsenen. Ausgespielt werden dann die Titel für aktive und nichtaktive Frauen und Männer. Die Startgebühr beträgt 3,50 Euro, für den Nachwuchs ist...