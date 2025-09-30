Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: fotofabrika - stock.adobe.com
Plauen
Tischtennis-Frauen des Post SV Plauen starten mit Unentschieden
Von Bernd Klier
Vor allem dank eines starken vorderen Paarkreuzes haben die Plauenerinnen dem TTV Hohndorf einen Punkt abgeknöpft. Sechs der sieben Post-Zähler gingen auf das Konto von Sara Rosinski und Annalena Ogrodnik.

Zum Auftakt der neuen Saison haben sich die Sachsenliga-Tischtennisspielerinnen des Post SV Plauen 7:7 vom TTV Hohndorf getrennt. Gegen die ambitionierten Gegnerinnen entwickelte sich von Beginn an ein Duell auf Augenhöhe. Basis für den Plauener Punktgewinn war das vordere Paarkreuz mit Sara Rosinski und Annalena Ogrodnik. Sie fuhren sechs der...
Das könnte Sie auch interessieren
03.03.2025
2 min.
Tischtennis-Landesliga: Frauen des Post SV Plauen klettern wieder auf Rang 2
Geht da noch etwas in Sachen Aufstieg? Nach dem 8:3-Erfolg in Hohenstein-Ernstthal stehen die Vogtländerinnen wieder auf dem Relegationsplatz.
Bernd Klier
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
23.06.2025
2 min.
Tischtennis: Post SV Plauen feiert die nächsten Erfolge
Ein starkes Plauener Duo: Luke Pietzsch (links) und Theo Kirschner.
Nach der Rückkehr der Frauenmannschaft in die Sachsenliga hat der Verein auch bei den Einzelranglisten sehr ordentlich abgeschnitten.
Bernd Klier
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel