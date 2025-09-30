Tischtennis-Frauen des Post SV Plauen starten mit Unentschieden

Plauen
Vor allem dank eines starken vorderen Paarkreuzes haben die Plauenerinnen dem TTV Hohndorf einen Punkt abgeknöpft. Sechs der sieben Post-Zähler gingen auf das Konto von Sara Rosinski und Annalena Ogrodnik.
Zum Auftakt der neuen Saison haben sich die Sachsenliga-Tischtennisspielerinnen des Post SV Plauen 7:7 vom TTV Hohndorf getrennt. Gegen die ambitionierten Gegnerinnen entwickelte sich von Beginn an ein Duell auf Augenhöhe. Basis für den Plauener Punktgewinn war das vordere Paarkreuz mit Sara Rosinski und Annalena Ogrodnik. Sie fuhren sechs der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.