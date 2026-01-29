Tischtennis, Landesliga: Aufsteiger Blau-Weiß Reichenbach bleibt in der Erfolgsspur

Reichenbach
Mit einem klaren Auswärtserfolg sind die Vogtländer ins neue Jahr gestartet. Was aus der Partie jetzt Selbstvertrauen fürs anstehende Heimspiel geben dürfte.
Ein ernstzunehmender Gegner auch in der zweiten Saisonhälfte bleiben – diese Zielstellung nehmen die Landesliga-Tischtennisspiel der SG Blau-Weiß Reichenbach mit ins erste Heimspiel des neuen Jahres. Sportlich ist der Aufsteiger aus dem Vogtland am Sonntag ab 10 Uhr in der Turnhalle Enge Gasse in der Favoritenrolle, denn mit der SG Clara...
