MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Tischtennisspieler aus Reichenbach sind mit einem klaren Erfolg ins Jahr gestartet.
Die Tischtennisspieler aus Reichenbach sind mit einem klaren Erfolg ins Jahr gestartet. Bild: Privat
Die Tischtennisspieler aus Reichenbach sind mit einem klaren Erfolg ins Jahr gestartet.
Die Tischtennisspieler aus Reichenbach sind mit einem klaren Erfolg ins Jahr gestartet. Bild: Privat
Reichenbach
Tischtennis, Landesliga: Aufsteiger Blau-Weiß Reichenbach bleibt in der Erfolgsspur
Von Carsten Gündel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem klaren Auswärtserfolg sind die Vogtländer ins neue Jahr gestartet. Was aus der Partie jetzt Selbstvertrauen fürs anstehende Heimspiel geben dürfte.

Ein ernstzunehmender Gegner auch in der zweiten Saisonhälfte bleiben – diese Zielstellung nehmen die Landesliga-Tischtennisspiel der SG Blau-Weiß Reichenbach mit ins erste Heimspiel des neuen Jahres. Sportlich ist der Aufsteiger aus dem Vogtland am Sonntag ab 10 Uhr in der Turnhalle Enge Gasse in der Favoritenrolle, denn mit der SG Clara...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
14:19 Uhr
1 min.
Premiere: Akkuzüge fahren zwischen Leipzig und Chemnitz
Am Montag soll erstmals ein Akkuzug fahrplanmäßig auf der Strecke Leipzig-Chemnitz rollen (Archivbild)
Zwei Jahre Verzögerung, jetzt ist es so weit: 300 Sitzplätze, Doppeltraktion und eine Premiere für Sachsen. Nächste Woche fährt der erste Akkuzug Fahrgäste zwischen Leipzig und Chemnitz.
17.11.2025
2 min.
Tischtennis-Landesliga: Reichenbach feiert Heimsieg vor vollbesetzter Halle
Aufsteiger SG Blau-Weiß Reichenbach gehört in der Tischtennis-Landesliga (Gruppe 2) noch immer zu den Top 3.
Die SG Blau-Weiß setzt ihren Siegeszug in der Landesliga fort. Gegen Hohensteins vierte Mannschaft gewannen die Vogtländer mit 9:6. Mit dabei waren 50 Zuschauer.
Carsten Gündel
14:11 Uhr
3 min.
Zschäpe: Mutmaßliche Vertraute wusste nichts von NSU-Morden
Die NSU-Terroristin Beate Zschäpe wurde 2018 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. (Archivbild)
Susann E. soll die rechtsextreme Terrorzelle unterstützt haben. Beate Zschäpe betont im Prozess, E. habe nur von Banküberfällen gewusst. Die Bundesanwaltschaft sieht das anders.
09.12.2025
3 min.
Tischtennis-Landesliga: SG Blau-Weiß Reichenbach muss nach starkem Kampf erste Heimniederlage hinnehmen
Nach einer gelungenen Hinrunde hat sich der Aufsteiger komfortabel im oberen Tabellendrittel etabliert: Der Relegationsplatz liegt weit entfernt, Platz 3 ist ein starkes Zwischenfazit. Das knappe 7:9 gegen Holzhausen geht also in Ordnung.
Carsten Gündel
Mehr Artikel