Tischtennis-Landesliga: Aufsteiger Reichenbach überrascht mit Tabellenführung

Reichenbach
Die SG Blau-Weiß hat ihr zweites Heimspiel gegen Elektronik Gornsdorf II am Samstagabend mit 12:3 gewonnen. Was der Kapitän zur zwischenzeitlichen Spitzenposition sagt.
Es ist eine schöne Momentaufnahme für die SG Blau-Weiß Reichenbach, die noch immer auf der Erfolgswelle reitet: Nach vier Partien führen die Aufsteiger die Tabelle in Gruppe 2 der Tischtennis-Landesliga an. Dreimal gingen sie bisher als Sieger hervor – zuletzt am Samstagabend im Heimspiel gegen die Reserve von Elektronik Gornsdorf mit 12:3....
