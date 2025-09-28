Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die SG Blau-Weiß Reichenbach trumpft in der Tischtennis-Landesliga auf.
Die SG Blau-Weiß Reichenbach trumpft in der Tischtennis-Landesliga auf. Bild: Verein
Reichenbach
Tischtennis-Landesliga: Aufsteiger Reichenbach überrascht mit Tabellenführung
Von Laura-Louis Freimann, Carsten Gündel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die SG Blau-Weiß hat ihr zweites Heimspiel gegen Elektronik Gornsdorf II am Samstagabend mit 12:3 gewonnen. Was der Kapitän zur zwischenzeitlichen Spitzenposition sagt.

Es ist eine schöne Momentaufnahme für die SG Blau-Weiß Reichenbach, die noch immer auf der Erfolgswelle reitet: Nach vier Partien führen die Aufsteiger die Tabelle in Gruppe 2 der Tischtennis-Landesliga an. Dreimal gingen sie bisher als Sieger hervor – zuletzt am Samstagabend im Heimspiel gegen die Reserve von Elektronik Gornsdorf mit 12:3....
