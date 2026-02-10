Tischtennis-Landesliga: Blau-Weiß Reichenbach auf Kurs Klassenerhalt

Reichenbach
Mit dem dritten Sieg in diesem Jahr haben die Vogtländer ihre Position im oberen Tabellendrittel gefestigt. Nach dem 10:5 gegen Rotation Süd Leipzig II sieht es in Sachen Verbleib in der Liga sehr gut aus.
Die Tischtennisspieler der SG Blau-Weiß Reichenbach bleiben in der Landesliga-Rückrunde weiterhin ungeschlagen. Auch die dritte Partie nach der Winterpause entschieden die Vogtländer für sich und bezwangen Team II des SV Rotation Süd Leipzig mit 10:5. Obwohl Spitzenspieler Philipp Hoffmann verletzungsbedingt kurzfristig ausfiel, startete...
