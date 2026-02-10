MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: fotofabrika - stock.adobe.com
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: fotofabrika - stock.adobe.com
Reichenbach
Tischtennis-Landesliga: Blau-Weiß Reichenbach auf Kurs Klassenerhalt
Von Carsten Gündel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem dritten Sieg in diesem Jahr haben die Vogtländer ihre Position im oberen Tabellendrittel gefestigt. Nach dem 10:5 gegen Rotation Süd Leipzig II sieht es in Sachen Verbleib in der Liga sehr gut aus.

Die Tischtennisspieler der SG Blau-Weiß Reichenbach bleiben in der Landesliga-Rückrunde weiterhin ungeschlagen. Auch die dritte Partie nach der Winterpause entschieden die Vogtländer für sich und bezwangen Team II des SV Rotation Süd Leipzig mit 10:5. Obwohl Spitzenspieler Philipp Hoffmann verletzungsbedingt kurzfristig ausfiel, startete...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
03.02.2026
1 min.
Tischtennis-Landesliga: Blau-Weiß Reichenbach gewinnt umkämpftes Heimspiel
Symbolbild.
Das war ein hartes Stück Arbeit: Gegen die SG Clara Zetkin Leipzig II setzten sich die Vogtländer mit 9:6 durch.
Carsten Gündel
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
13:30 Uhr
5 min.
Klöckner spricht in Israel heikle Themen an
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner gedenkt in Yad Vashem der Millionen Opfer des Holocaust.
Unter Freunden könne man auch über schwierige Fragen reden, sagt Bundestagspräsidentin Klöckner. Und das macht sie in Israel auch. Wobei ihr wichtig ist, ihre Verbundenheit zu dem Land zu betonen.
Ulrich Steinkohl, dpa
09.12.2025
3 min.
Tischtennis-Landesliga: SG Blau-Weiß Reichenbach muss nach starkem Kampf erste Heimniederlage hinnehmen
Nach einer gelungenen Hinrunde hat sich der Aufsteiger komfortabel im oberen Tabellendrittel etabliert: Der Relegationsplatz liegt weit entfernt, Platz 3 ist ein starkes Zwischenfazit. Das knappe 7:9 gegen Holzhausen geht also in Ordnung.
Carsten Gündel
Mehr Artikel