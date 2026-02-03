MENÜ
Symbolbild.
Bild: saintho - stock.adobe.com
Reichenbach
Tischtennis-Landesliga: Blau-Weiß Reichenbach gewinnt umkämpftes Heimspiel
Von Carsten Gündel
Das war ein hartes Stück Arbeit: Gegen die SG Clara Zetkin Leipzig II setzten sich die Vogtländer mit 9:6 durch.

Die Landesliga-Tischtennisspieler der SG Blau-Weiß Reichenbach haben ihr Heimspiel gegen die zweite Mannschaft der SG Clara Zetkin Leipzig mit 9:6 gewonnen und den 3. Tabellenplatz verteidigt. Dafür mussten sie allerdings deutlich mehr investieren, als es die Favoritenrolle vermuten ließ. Beide Doppel gingen verloren, zudem tat sich Blau-Weiß...
