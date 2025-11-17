Tischtennis-Landesliga: Reichenbach feiert Heimsieg vor vollbesetzter Halle

Reichenbach
Die SG Blau-Weiß setzt ihren Siegeszug in der Landesliga fort. Gegen Hohensteins vierte Mannschaft gewannen die Vogtländer mit 9:6. Mit dabei waren 50 Zuschauer.
Die Reichenbacher Tischtennisspieler setzen ihre Erfolgsserie in der Landesliga fort und sichern sich mit der bisher besten Saisonleistung in einem engen, umkämpften Spiel den vierten Heimsieg gegen die vierte Mannschaft aus Hohenstein.
