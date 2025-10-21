Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Symbolbild/saintho - stock.adobe.com
Reichenbach
Tischtennis, Landesliga: Reichenbach verliert in Chemnitz – Wiedersehen mit Ex-Spieler Tom Gerbig
Von Carsten Gündel
Beim Tabellenführer SG Aufbau Chemnitz hatten die Blau-Weißen am Samstag wenig entgegenzusetzen. Nur Vogtlandmeister Raoul Süß spielte überragend.

Die SG BW Reichenbach musste sich am Samstag beim bisher ungeschlagenen Tabellenführer der Tischtennis-Landesliga (Gruppe 2), SG Aufbau Chemnitz, klar mit 4:11 geschlagen geben. Ohne den kurzfristig ausgefallenen Mark Raithel (Nummer 3) war das Team aus dem Vogtland von Beginn an im Hintertreffen.
