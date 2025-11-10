Tischtennis Landesliga: SG Blau-Weiß Reichenbach dominiert TTV Wurzen – dritter Heimsieg in Folge

Reichenbach
Nach sechs Spielen gehören die Aufsteiger aus dem Vogtland noch immer zur Spitzengruppe. Ihre Klasse konnten sie am Samstag beim 11:4-Heimerfolg gegen die „Ringelnatzstädter“ erneut beweisen.
Die SG Blau-Weiß Reichenbach hat auch ihr drittes Heimspiel in Folge in der Tischtennis-Landesliga für sich entschieden. Gegen die „Ringelnatzstädter“ des TTV Wurzen feierten die Aufsteiger einen klaren 11:4-Erfolg und zählen auf Platz 3 weiterhin zur Spitzengruppe.
