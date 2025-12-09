Tischtennis-Landesliga: SG Blau-Weiß Reichenbach muss nach starkem Kampf erste Heimniederlage hinnehmen

Nach einer gelungenen Hinrunde hat sich der Aufsteiger komfortabel im oberen Tabellendrittel etabliert: Der Relegationsplatz liegt weit entfernt, Platz 3 ist ein starkes Zwischenfazit. Das knappe 7:9 gegen Holzhausen geht also in Ordnung.

Zum Nikolaustag wollte sich die SG Blau-Weiß Reichenbach in der Tischtennis-Landesliga mit dem fünften Heimsieg in Serie selbst beschenken. Daraus wurde nichts: Gegen die dritte Mannschaft des TTC Holzhausen verlor Reichenbach nach großem Einsatz hauchdünn mit 7:9 im Entscheidungsdoppel. Zum Nikolaustag wollte sich die SG Blau-Weiß Reichenbach in der Tischtennis-Landesliga mit dem fünften Heimsieg in Serie selbst beschenken. Daraus wurde nichts: Gegen die dritte Mannschaft des TTC Holzhausen verlor Reichenbach nach großem Einsatz hauchdünn mit 7:9 im Entscheidungsdoppel.