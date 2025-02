Tischtennis-Landesliga: Sieg und Niederlage für den Post SV Plauen

Spitzenreiter Leutzscher Füchse III hat sich am Samstag als eine Nummer zu groß für die Plauenerinnen erwiesen. Die bejubelten aber anschließend den Sieg im Vogtlandderby gegen die SpG Tirpersdorf/Heinsdorfergrund.

In der Tischtennis-Landesliga haben die Frauen des Post SV Plauen am Samstag zu Hause einmal gewonnen und einmal verloren. Zunächst erwies sich der Spitzenreiter Leutzscher Füchse III als eine Nummer zu groß für die Plauenerinnen, die sich klar mit 3:8 geschlagen geben mussten. Am Nachmittag feierte das Post-Team dann aber den erhofften Sieg...