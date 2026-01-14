Tischtennis: Plauen sucht Mini-Meister an der Platte

In der Turnhalle der Astrid-Lindgren-Grundschule fliegen am Sonntag wieder die kleinen weißen Bälle. Das deutschlandweit ausgetragene Championat findet zum 43. Mal statt.

Lust auf Tischtennis? Auch in diesem Jahr lädt der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) wieder zu den Mini-Meisterschaften ein. Die erfolgreiche Aktion, mit der der Verband Nachwuchs gewinnen möchte, findet in diesem Jahr bereits zum 43. Mal statt. Ausrichter für den Ortsausscheid Plauen ist wieder der Post SV. Am Sonntag um 9 Uhr geht es los....