MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: stock.adobe.com
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: stock.adobe.com
Plauen
Tischtennis: Plauen sucht Mini-Meister an der Platte
Von Bernd Klier
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Turnhalle der Astrid-Lindgren-Grundschule fliegen am Sonntag wieder die kleinen weißen Bälle. Das deutschlandweit ausgetragene Championat findet zum 43. Mal statt.

Lust auf Tischtennis? Auch in diesem Jahr lädt der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) wieder zu den Mini-Meisterschaften ein. Die erfolgreiche Aktion, mit der der Verband Nachwuchs gewinnen möchte, findet in diesem Jahr bereits zum 43. Mal statt. Ausrichter für den Ortsausscheid Plauen ist wieder der Post SV. Am Sonntag um 9 Uhr geht es los....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
2 min.
Tischtennis-Sachsenliga: Post SV Plauen bei Mission Klassenerhalt auf einem guten Weg
Symbolbild.
Zwar haben die Vogtländerinnen am letzten Spieltag der Hinrunde nur einen Zähler zu Hause behalten, überwintern aber dennoch auf Relegationsrang 8.
Bernd Klier
19:21 Uhr
4 min.
Grönland-Streit: Trump kündigt Zölle gegen Deutschland an
Trump kündigt Zölle unter anderem gegen Deutschland an - wegen des Grönland-Konflikts. (Archivbild)
Donald Trump eskaliert den Konflikt um Grönland: Der US-Präsident kündigt Strafzölle gegen europäische Unterstützer der Insel an.
25.11.2025
1 min.
Tischtennis-Sachsenliga: Plauenerinnen gehen leer aus
Symbolbild.
Am Doppelspieltag in Leipzig gab es für die Frauen des Post SV nichts zu holen. Die Vergleiche gegen die Leutzscher Füchse III und den TTC Holzhausen gingen verloren.
Bernd Klier
16.01.2026
4 min.
Salami und Wiegebraten sind der Renner: Fleischerei in Hainichen gibt es seit 60 Jahren
Die Fleischerei Scheffler mit Erika Scheffler und Fleischermeister Willy Scheffler, Verkäuferin Melanie Walker und Fleischermeister Tino Scheffler (v.l.).
1966 war es soweit: Willy und Erika Scheffler starteten mit Mitte 20 im eigenen Betrieb. Sohn Tino setzt heute die Tradition fort. Mit der „Weberstube“ hat sich ein zweites Standbein etabliert.
Franziska Bernhardt-Muth
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
19:19 Uhr
2 min.
Fünf Tote bei zwei Lawinenabgängen in Österreich
Im Raum Bad Hofgastein gab es einen Lawinenabgang - eine Frau starb in den Schneemassen.
In vielen Teilen der Alpen ist die Lawinenlage brisant. Trotzdem schreckt das Skitourengeher offenbar nicht ab. Im Bundesland Salzburg endeten zwei Ausflüge für fünf Menschen tödlich.
Mehr Artikel