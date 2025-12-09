Tischtennis-Sachsenliga: Post SV Plauen bei Mission Klassenerhalt auf einem guten Weg

Zwar haben die Vogtländerinnen am letzten Spieltag der Hinrunde nur einen Zähler zu Hause behalten, überwintern aber dennoch auf Relegationsrang 8.

Spannung und Dramatik hat der letzte Hinrundenspieltag für die Tischtennisspielerinnen des Post SV Plauen in der Sachsenliga bereitgehalten. Gegen die SG Aufbau Chemnitz (6:8) und den SV Saxonia Freiberg (7:7) ging es jeweils über die volle Distanz. Nach acht Stunden Tischtennis durften sich die Plauenerinen zumindest über einen Punkt im Kampf...