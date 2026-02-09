MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: fotofabrika - stock.adobe.com
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: fotofabrika - stock.adobe.com
Plauen
Tischtennis-Sachsenliga: Post SV Plauen geht gegen Füchse erneut leer aus
Von Bernd Klier
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es ist wie so oft gelaufen: Gegen die Leutzscher Füchse halten die Plauenerinnen wieder gut mit, Zählbares gibt es dafür aber nicht. 4:8 hieß es am Ende. In Sachsen Saisnziel liegen die Post-Frauen aber weiter auf Kurs.

In der Tischtennis-Sachsenliga haben die Frauen des Post SV Plauen auch diesmal den Vergleich gegen die Leutzscher Füchse III lange offen gehalten, mussten sich am Ende aber wieder mit 4:8 geschlagen geben. Nach der ersten Einzelrunde stand es 3:3, dann brachte Sara Rosinski die Gastgeberinnen sogar mit 4:3 in Führung. Das war allerdings das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:24 Uhr
2 min.
Kegler des VfB Eintracht Fraureuth stehen im Pokalfinale
Symbolbild.
In Ludwigshafen sicherten sich die Westsachsen den 2. Platz hinter Wacker Gotha. Am 2. Mai steigt in Bad Langensalza die Mission Cupverteidigung.
Reiner Schumann
13:15 Uhr
2 min.
Schöbel bleibt weitere drei Jahre Intendant der Landesbühnen
Theaterintendant Manuel Schöbel und Schriftstellerin Sabine Ebert sitzen im Zuschauerbereich der Felsenbühne Rathen. (Archivbild)
Die Landesbühnen Sachsen setzen auf Kontinuität: Intendant Manuel Schöbels Vertrag wird verlängert. Was er in den vergangenen Jahren an Pluspunkten gesammelt hat.
08.02.2026
2 min.
Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle
Zu einer Wellness-Oase bauen Firmen die denkmalgeschützte Goethehalle nicht um.
Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.
Sylvia Dienel
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
09.12.2025
2 min.
Tischtennis-Sachsenliga: Post SV Plauen bei Mission Klassenerhalt auf einem guten Weg
Symbolbild.
Zwar haben die Vogtländerinnen am letzten Spieltag der Hinrunde nur einen Zähler zu Hause behalten, überwintern aber dennoch auf Relegationsrang 8.
Bernd Klier
25.11.2025
1 min.
Tischtennis-Sachsenliga: Plauenerinnen gehen leer aus
Symbolbild.
Am Doppelspieltag in Leipzig gab es für die Frauen des Post SV nichts zu holen. Die Vergleiche gegen die Leutzscher Füchse III und den TTC Holzhausen gingen verloren.
Bernd Klier
Mehr Artikel