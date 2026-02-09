Tischtennis-Sachsenliga: Post SV Plauen geht gegen Füchse erneut leer aus

Es ist wie so oft gelaufen: Gegen die Leutzscher Füchse halten die Plauenerinnen wieder gut mit, Zählbares gibt es dafür aber nicht. 4:8 hieß es am Ende. In Sachsen Saisnziel liegen die Post-Frauen aber weiter auf Kurs.

In der Tischtennis-Sachsenliga haben die Frauen des Post SV Plauen auch diesmal den Vergleich gegen die Leutzscher Füchse III lange offen gehalten, mussten sich am Ende aber wieder mit 4:8 geschlagen geben. Nach der ersten Einzelrunde stand es 3:3, dann brachte Sara Rosinski die Gastgeberinnen sogar mit 4:3 in Führung. Das war allerdings das...