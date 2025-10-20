Tischtennis-Sachsenliga: Sieg und Niederlage für den Post SV Plauen

Plauen
Mit 8:4 haben sich die Vogtländerinnen gegen den TSV Graupa II durchgesetzt. Gegen den TTC Neukirch setzte es eine 4:8-Niederlage.
Die Tischtennis-Frauen des Post SV Plauen stehen nach drei Heimspielen mit ausgeglichenem Punktekonto (3:3) auf dem 6. Platz der Sachsenligatabelle. Am Samstag bedankten sie sich bei der SG Jößnitz. Denn da die gewohnte Heimspielstätte, die Turnhalle der Astrid-Lindgren-Grundschule, nicht zur Verfügung stand, wurde der Doppelspieltag in...
