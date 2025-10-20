Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: fotofabrika - stock.adobe.com
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: fotofabrika - stock.adobe.com
Plauen
Tischtennis-Sachsenliga: Sieg und Niederlage für den Post SV Plauen
Von Bernd Klier
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 8:4 haben sich die Vogtländerinnen gegen den TSV Graupa II durchgesetzt. Gegen den TTC Neukirch setzte es eine 4:8-Niederlage.

Die Tischtennis-Frauen des Post SV Plauen stehen nach drei Heimspielen mit ausgeglichenem Punktekonto (3:3) auf dem 6. Platz der Sachsenligatabelle. Am Samstag bedankten sie sich bei der SG Jößnitz. Denn da die gewohnte Heimspielstätte, die Turnhalle der Astrid-Lindgren-Grundschule, nicht zur Verfügung stand, wurde der Doppelspieltag in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
30.09.2025
1 min.
Tischtennis-Frauen des Post SV Plauen starten mit Unentschieden
Symbolbild.
Vor allem dank eines starken vorderen Paarkreuzes haben die Plauenerinnen dem TTV Hohndorf einen Punkt abgeknöpft. Sechs der sieben Post-Zähler gingen auf das Konto von Sara Rosinski und Annalena Ogrodnik.
Bernd Klier
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
13.10.2025
3 min.
Fußball im Vogtland: Spitzenreiter Erlbach freut sich schon auf das Kirmesspiel gegen den FSV Treuen
Erlbachs Dustin Todt (rechts) läuft hier Wackers Franz Hohmuth davon. Erlbach siegte in Plauen 1:0.
In der Vogtlandliga ziehen Erlbach und Ellefeld punktgleich ihre Kreise. Eine Etage tiefer bleibt an der Spitze alles beim Alten. Großfriesen gelang sogar ein Kantersieg.
Thomas Gräf
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
Mehr Artikel