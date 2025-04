Tischtennis: TTV Erlbach feiert Doppelsieg gegen Syrau und Plauen

In der Tischtennis-Bezirksklasse liegen die Obervogtländer nach zwei Heimsiegen auf Platz 3.

Einen deutlichen Heimerfolg hat der TTV Erlbach in der Tischtennis-Bezirksklasse gefeiert: Gegen SC Syrau II hieß es 13:2. Mit diesem ungefährdeten Erfolg halten die Erlbacher Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Beim TTV waren Czinkewitz und Müller ins Team gerückt. Bereits in den Doppelpartien stellte der Gastgeber die Weichen auf Sieg....