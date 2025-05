Titelrennen in der Fußball-Vogtlandklasse: Und wieder rutschen die Topmannschaften enger zusammen

Durch ein 2:2 gegen Kottengrün hält der SSV Bad Brambach die Tabellenspitze in der Fußball-Vogtlandklasse fest. Doch bis zum 6. Platz sind es jetzt nur noch drei Punkte Abstand.

Die ersten drei Teams in der Vogtlandklasse-Tabelle konnten am vergangenen Wochenende nicht gewinnen. Das freut vor allem die Mannschaften auf den Plätzen 4 bis 6, die davon profitieren können und damit eine ungeheure Spannung ins Aufstiegs- und Meisterschaftsrennen bringen. Derweil ist der TSV Trieb nach der Niederlage in Jößnitz zurück in...