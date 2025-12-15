Topstimmung trotz Nebelschwaden – Über 15.000 Fans sorgen beim Weltcup in Klingenthal für Gänsehaut-Stimmung

Oberes Vogtland
So voll wie lange nicht war die Sparkasse Vogtland Arena beim Skisprung-Weltcup am Wochenende. Wintersportfans aus nah und fern ließen sich die Feierstimmung auch vom Wetter nicht verderben – und reisen mit besonderen Erinnerungsstücken nach Hause.
Es musste sich anfühlen wie das Auftauchen aus der Badewanne mit geschlossenen Augen: Eben noch orientierungslos, plötzlich schwimmt man in einem Meer aus schwarz-rot-goldenen Fahnen. Während das Gefühl eines Skispringers, wenn er durch die Luft ins Tal segelt, für die allermeisten schier unvorstellbar ist, lässt sich die besondere...
