Tradition pur: Reichenbacher FC spielt gegen ältesten Fußballverein Sachsens – SV Lipsia 93 Eutritzsch

Reichenbach
Der RFC trifft am Samstag auf ein echtes Original. Der Gegner gehörte zu den Gründungsmitgliedern des DFB. Wieso die letzte gemeinsame Saison 2017/18 kurios war.
Nach der Pokalpause, die mit zwei Heimtests überbrückt wurde (3:4 gegen BFC Dynamo U 19 und 3:2 gegen Stollberg) startet der Reichenbacher FC nun voll durch. Im ersten Auswärtsspiel bei Aufsteiger Lipsia Eutritzsch soll am Samstag (15 Uhr) mindestens der erste Zähler auf die Habenseite kommen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.