Nicht alles läuft rund bei den Handballern des HC Einheit Plauen. Im Bild Michal Maxim Bednarik.
Nicht alles läuft rund bei den Handballern des HC Einheit Plauen. Im Bild Michal Maxim Bednarik. Bild: Johannes Schmidt
Nicht alles läuft rund bei den Handballern des HC Einheit Plauen. Im Bild Michal Maxim Bednarik.
Nicht alles läuft rund bei den Handballern des HC Einheit Plauen. Im Bild Michal Maxim Bednarik. Bild: Johannes Schmidt
Plauen
Trainer des HC Einheit Plauen nimmt seine Spieler in die Pflicht
Von Rainer Taubald
Nach nur vier Punkten in den ersten sieben Spielen in der Handball-Regionalliga wächst der Druck auf die Rot-Weißen. Einer der helfen soll, die niedrige Trefferquote aufzuhübschen, ist der 22-jährige Michal Maxim Bednarik.

Mit nur 4:10 Punkten hatte der Vorjahresvierte HC Einheit Plauen alles andere als einen guten Start in die aktuelle Saison der Handball-Regionalliga. Einer der Gründe: die schlechte Chancenverwertung.
