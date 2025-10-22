Trainer des HC Einheit Plauen nimmt seine Spieler in die Pflicht

Plauen
Nach nur vier Punkten in den ersten sieben Spielen in der Handball-Regionalliga wächst der Druck auf die Rot-Weißen. Einer der helfen soll, die niedrige Trefferquote aufzuhübschen, ist der 22-jährige Michal Maxim Bednarik.
Mit nur 4:10 Punkten hatte der Vorjahresvierte HC Einheit Plauen alles andere als einen guten Start in die aktuelle Saison der Handball-Regionalliga. Einer der Gründe: die schlechte Chancenverwertung.
