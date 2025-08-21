Trainer des VFC Plauen wandelt zwischen Optimismus und Vorsicht

Plauen
Sedat Gören hat ein Problem. Noch weiß er nicht so richtig, wo sein Team in der noch jungen Saison der Fußball-Oberliga einzuordnen ist. Vor dem Sonntagsgegner Einheit Wernigerode warnt er ausdrücklich.
Beim Fußball-Oberligisten VFC Plauen ist man hin- und hergerissen. Vor dem Auswärtsspiel beim FC Einheit Wernigerode (Sonntag, 15 Uhr) weiß Cheftrainer Sedat Gören: „Ein Ausrutscher kann immer passieren. Unser Problem ist, dass wir ausgerechnet gegen Glauchau unseren Heimspielauftakt versemmelt haben. Denn das ist ein Aufsteiger. Da siehst...
