Trainer des VFC Plauen wandelt zwischen Optimismus und Vorsicht

Sedat Gören hat ein Problem. Noch weiß er nicht so richtig, wo sein Team in der noch jungen Saison der Fußball-Oberliga einzuordnen ist. Vor dem Sonntagsgegner Einheit Wernigerode warnt er ausdrücklich.

Beim Fußball-Oberligisten VFC Plauen ist man hin- und hergerissen. Vor dem Auswärtsspiel beim FC Einheit Wernigerode (Sonntag, 15 Uhr) weiß Cheftrainer Sedat Gören: „Ein Ausrutscher kann immer passieren. Unser Problem ist, dass wir ausgerechnet gegen Glauchau unseren Heimspielauftakt versemmelt haben. Denn das ist ein Aufsteiger. Da siehst... Beim Fußball-Oberligisten VFC Plauen ist man hin- und hergerissen. Vor dem Auswärtsspiel beim FC Einheit Wernigerode (Sonntag, 15 Uhr) weiß Cheftrainer Sedat Gören: „Ein Ausrutscher kann immer passieren. Unser Problem ist, dass wir ausgerechnet gegen Glauchau unseren Heimspielauftakt versemmelt haben. Denn das ist ein Aufsteiger. Da siehst...