Trainer des VFC Plauen: „Wir sind ziemlich müde“

Beim Fußball-Oberligisten laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison auf Hochtouren. Chefcoach Sedat Gören sieht nach dem 5:0-Sieg in Trogen noch jede Menge Arbeit für sich und sein Team.

Nach dem 5:0 (1:0)-Erfolg am Mittwochabend beim oberfränkischen Bezirksligisten 1. FC Trogen bleiben VFC-Cheftrainer Sedat Gören noch drei Wochen bis zum Saisonauftakt in der Fußball-Oberliga. Vor dem scharfen Start in die Punktspiele gibt es noch viel Arbeit für die Plauener. „Wir haben mit unserer völlig neuen Mannschaft jeden Tag...