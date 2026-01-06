Trainingsstart mit Hindernissen beim VfB Auerbach: Welche Spieler aus welchen Gründen gefehlt haben

Der Fußball-Oberligist hat am Montag als einer der ersten Vereine die Vorbereitung für die Rückrunde in Angriff genommen. Der Trainer bat zum Schneeschippen und gab ein Update zur Personalsituation.

Sven Köhler begann das neue Jahr mit einem Lob für seine Spieler und einer Portion Galgenhumor. Denn bevor am Montagabend der Ball auf dem Kunstrasen an der Diesterwegschule rollen konnte, war für die Oberliga-Kicker des VfB Auerbach gemeinsam mit der B-Jugend ein Arbeitseinsatz angesagt. „Die Jungs haben ohne zu murren Schnee geschippt,...