Triumph im Derby: Oelsnitzer Handballer starten perfekt und finden wieder Anschluss

Der TSV Oelsnitz hat zum Jahresauftakt in der Handball-Regionsoberliga bei Einheit Plauen II gewonnen. Vor allem nach der Pause drehten die Gäste auf.

Die Handballer des TSV Oelsnitz haben im neuen Jahr einen Start nach Maß hingelegt. Im Derby der Regionsoberliga beim HC Einheit Plauen II feierten die Vogtländer am Ende einen 27:23 (15:16)-Sieg und haben mit 7:17 Punkten (11.) den Anschluss ans untere Mittelfeld der Staffel hergestellt. Grundlage des Erfolges war eine bärenstarke Deckung: In... Die Handballer des TSV Oelsnitz haben im neuen Jahr einen Start nach Maß hingelegt. Im Derby der Regionsoberliga beim HC Einheit Plauen II feierten die Vogtländer am Ende einen 27:23 (15:16)-Sieg und haben mit 7:17 Punkten (11.) den Anschluss ans untere Mittelfeld der Staffel hergestellt. Grundlage des Erfolges war eine bärenstarke Deckung: In...