Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Tunesien mit dem Hula-Hoop-Reifen: Christin Ziehr trainierte trotz Kehlkopfentzündung jeden Tag.
In Tunesien mit dem Hula-Hoop-Reifen: Christin Ziehr trainierte trotz Kehlkopfentzündung jeden Tag. Bild: Christin Ziehr
In Tunesien mit dem Hula-Hoop-Reifen: Christin Ziehr trainierte trotz Kehlkopfentzündung jeden Tag.
In Tunesien mit dem Hula-Hoop-Reifen: Christin Ziehr trainierte trotz Kehlkopfentzündung jeden Tag. Bild: Christin Ziehr
Plauen
Trotz Kehlkopfentzündung: Extremsportlerin Christin Ziehr aus Plauen nutzt Urlaub zur Wettkampfvorbereitung
Von Laura-Louis Freimann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für die 39-Jährige geht es am Samstag zum Mauerweglauf nach Berlin, wo sie sich den nächsten 100 Meilen stellen will. Aber auch die Erinnerung an ein geteiltes Deutschland macht sie neugierig.

Extremsportlerin Christin Ziehr aus Plauen stellt sich regelmäßig harten Wettkämpfen. Dafür trainiert sie das ganze Jahr über, jeden Tag. Und auch wenn ihr Sommerurlaub in Tunesien mit Sohn Mats vor anderthalb Wochen zur Erholung da war, ging die 39-Jährige jeden Tag mindestens eine Stunde laufen oder trainierte anderweitig – zum Beispiel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.07.2025
5 min.
Extremsportlerin Christin Ziehr über den Hass nach ihrem Weltrekordmarsch: „Ich habe mir manchmal gewünscht, ich hätte es nicht gemacht“
Christin Ziehr kurz nach dem Zieleinlauf auf dem Plauener Altmarkt. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Plauenerin 79 Stunden Dauermarsch hinter sich und strahlte trotzdem noch für die Medien.
Die 38-jährige Plauenerin hat offiziell ihren zweiten Eintrag im Buch der Weltrekorde: Mit 363,44 Kilometern gelang ihr die „weiteste Non-Stop-Wanderung zu Fuß“. Wieso Freude aber zuerst ausblieb, verrät sie „Freie Presse“ im Interview.
Laura-Louis Freimann
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
14.07.2025
3 min.
Extremsportlerin Christin Ziehr muss beim 5. O-See Backyard Ultra 2025 passen: „Es ist einfach nicht mein Format“
Einer der "kürzeren" sportlichen Ausflüge von Christin Ziehr. Nach 60 Kilometern war beim O-See Backyard Utra Schluss. Das lag nicht nur am Regen.
Die Plauener Ultrawanderin kämpfte sich in Oderwitz bei starken Regenfällen 60 Kilometer lang durch den Matsch. Dabei war das Wetter nicht ihr einziges Problem.
Laura-Louis Freimann
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel