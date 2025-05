Trotz knapper Hinspielniederlage: Zuversicht des SVV Plauen für das Heimspiel gegen Würzburg ist ungebrochen

Die Bundesliga-Wasserballer aus der Spitzenstadt könnten ihren Fans am Wochenende sogar zwei Heimspiele bieten. Dafür muss am Samstag gegen Würzburg alles klar gehen.

Der SVV Plauen empfängt am kommenden Samstag um 19 Uhr den SV Würzburg 05 zum Rückspiel der Best-of-Three-Serie um Platz 5 in der 1. Wasserball-Bundesliga Gruppe B. Nach der knappen 12:14-Niederlage im Hinspiel wollen die Vogtländer vor heimischer Kulisse den Ausgleich schaffen und damit ein mögliches Entscheidungsspiel am Sonntagmorgen...