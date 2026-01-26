MENÜ
VfB-Stürmer Cedric Graf (links/Szene aus dem Test gegen Irfersgrün) hat in allen vier Vorbereitungsspielen für Auerbach getroffen.
VfB-Stürmer Cedric Graf (links/Szene aus dem Test gegen Irfersgrün) hat in allen vier Vorbereitungsspielen für Auerbach getroffen. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Trotz solider Generalprobe: Beim VfB Auerbach wird nun doch noch einmal über Verstärkungen nachgedacht
Von Monty Gräßler
Der Fußball-Oberligist hat im letzten Testspiel bei Blau-Weiß Neustadt einen standesgemäßen 4:1-Sieg erzielt. Aufgrund von Personal-Engpässen stellte sich die Mannschaft aber quasi von selbst auf.

Der VfB Auerbach hat auch sein viertes Testspiel für die Rückrunde der Fußball-Oberliga gewonnen. Drei Tage nach der 9:0-Torgala gegen Sachsenligist Reichenbacher FC kam die Mannschaft am Samstag beim SV Blau-Weiß Neustadt/Orla (Thüringenliga) zu einem 4:1-Sieg. Cedric Graf (36.) und Max Roscher (45.) hatten die Vogtländer in der ersten...
