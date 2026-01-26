Trotz solider Generalprobe: Beim VfB Auerbach wird nun doch noch einmal über Verstärkungen nachgedacht

Der Fußball-Oberligist hat im letzten Testspiel bei Blau-Weiß Neustadt einen standesgemäßen 4:1-Sieg erzielt. Aufgrund von Personal-Engpässen stellte sich die Mannschaft aber quasi von selbst auf.

Der VfB Auerbach hat auch sein viertes Testspiel für die Rückrunde der Fußball-Oberliga gewonnen. Drei Tage nach der 9:0-Torgala gegen Sachsenligist Reichenbacher FC kam die Mannschaft am Samstag beim SV Blau-Weiß Neustadt/Orla (Thüringenliga) zu einem 4:1-Sieg. Cedric Graf (36.) und Max Roscher (45.) hatten die Vogtländer in der ersten...