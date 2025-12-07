Trotz Überzahl und Ausgleich: VfB Auerbach unterliegt in Bautzen mit 1:3

Auerbach
Die Vogtländer sind am Freitagabend beim FSV Budissa leer ausgegangen. Der Ausfall einiger Stammspieler konnte nicht kompensiert werden, trotz Vorteile auf dem Platz.
Für den Fußball-Oberligisten VfB Auerbach endete der Freitagabend auf der Müllerwiese enttäuschend: Vor 165 Zuschauern verlor der VfB trotz einer langen Phase in Überzahl mit 1:3 (1:1) beim FSV Budissa Bautzen – ein Spiel, in dem für die ersatzgeschwächten Vogtländer eigentlich mehr möglich gewesen wäre.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.