Hier agiert Torschütze Cedric Graf (links) vom VfB Auerbach im Pokalspiel gegen Dresden Striesen vor dem Tor. Auch in Bautzen traf er – wenn auch vom Elfmeterpunkt. Bild: Claudia Hache/Archiv
Hier agiert Torschütze Cedric Graf (links) vom VfB Auerbach im Pokalspiel gegen Dresden Striesen vor dem Tor. Auch in Bautzen traf er – wenn auch vom Elfmeterpunkt. Bild: Claudia Hache/Archiv
Auerbach
Trotz Überzahl und Ausgleich: VfB Auerbach unterliegt in Bautzen mit 1:3
Von Laura Freimann und Christian Flechsig
Die Vogtländer sind am Freitagabend beim FSV Budissa leer ausgegangen. Der Ausfall einiger Stammspieler konnte nicht kompensiert werden, trotz Vorteile auf dem Platz.

Für den Fußball-Oberligisten VfB Auerbach endete der Freitagabend auf der Müllerwiese enttäuschend: Vor 165 Zuschauern verlor der VfB trotz einer langen Phase in Überzahl mit 1:3 (1:1) beim FSV Budissa Bautzen – ein Spiel, in dem für die ersatzgeschwächten Vogtländer eigentlich mehr möglich gewesen wäre.
Mehr Artikel