Trotz Überzahl und Ausgleich: VfB Auerbach unterliegt in Bautzen mit 1:3

Die Vogtländer sind am Freitagabend beim FSV Budissa leer ausgegangen. Der Ausfall einiger Stammspieler konnte nicht kompensiert werden, trotz Vorteile auf dem Platz.

Für den Fußball-Oberligisten VfB Auerbach endete der Freitagabend auf der Müllerwiese enttäuschend: Vor 165 Zuschauern verlor der VfB trotz einer langen Phase in Überzahl mit 1:3 (1:1) beim FSV Budissa Bautzen – ein Spiel, in dem für die ersatzgeschwächten Vogtländer eigentlich mehr möglich gewesen wäre. Für den Fußball-Oberligisten VfB Auerbach endete der Freitagabend auf der Müllerwiese enttäuschend: Vor 165 Zuschauern verlor der VfB trotz einer langen Phase in Überzahl mit 1:3 (1:1) beim FSV Budissa Bautzen – ein Spiel, in dem für die ersatzgeschwächten Vogtländer eigentlich mehr möglich gewesen wäre.