Über 1000 Karten sind schon weg: Das Wichtigste zum Sachsenpokal-Achtelfinalspiel Reichenbacher FC gegen Chemnitzer FC vorab

Reichenbach
Der RFC fiebert dem Highlight-Spiel gegen den Chemnitzer FC am Sonntag entgegen. In der Sachsenliga läuft es derweil hervorragend für Carlo Kästners Team. Sollte sich der Rekordpokalsieger also in Acht nehmen?
Der Fußball-Herbst in Reichenbach steht vor einem echten Highlight: Am Sonntag um 13 Uhr empfängt der Reichenbacher FC (Sachsenliga) im Achtelfinale des Sachsenpokals den Chemnitzer FC aus der Regionalliga. Schon jetzt herrscht im Stadion am Wasserturm große Vorfreude – sowie eine ganze Menge Organisationsarbeit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.