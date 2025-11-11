Über 1000 Karten sind schon weg: Das Wichtigste zum Sachsenpokal-Achtelfinalspiel Reichenbacher FC gegen Chemnitzer FC vorab

Der RFC fiebert dem Highlight-Spiel gegen den Chemnitzer FC am Sonntag entgegen. In der Sachsenliga läuft es derweil hervorragend für Carlo Kästners Team. Sollte sich der Rekordpokalsieger also in Acht nehmen?

Der Fußball-Herbst in Reichenbach steht vor einem echten Highlight: Am Sonntag um 13 Uhr empfängt der Reichenbacher FC (Sachsenliga) im Achtelfinale des Sachsenpokals den Chemnitzer FC aus der Regionalliga. Schon jetzt herrscht im Stadion am Wasserturm große Vorfreude – sowie eine ganze Menge Organisationsarbeit.