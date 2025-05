Über 1600 Stimmen abgegeben: Das waren die besten vogtländischen Fußballer im April

In der Vogtlandliga wurde überraschenderweise ein Defensivspezialist zum Spieler des Monats gekürt. Eine Liga tiefer ballerte sich ein Stürmer durch den April und Richtung Torjägerkanone.

Der April läutet im Fußball oftmals das Saisonende der verschiedenen Ligen ein und hat dabei schon die ein oder andere Vorentscheidung parat. So auch im Vogtland, wo sich in der Vogtlandliga der VfB Schöneck und in der Kreisliga Staffel 1 die SpG Tirpersdorf/Bergen/Werda II die Meisterschaft unter den Nagel rissen. Nicht verwunderlich also,...