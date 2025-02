Überraschung beim vogtländischen Hallencup der Frauen: „Klarer Außenseiter“ nimmt Favorit den Pokal ab

Knapp 300 Zuschauer bekamen in der Plauener Kurt-Helbig-Halle am Sonntag eine faire Endrunde zu sehen. Mit dem ein oder anderen Ergebnis hatte zuvor allerdings keiner gerechnet, wie dem Sieg der SpG Pfaffengrün/Zobes/Greiz gegen den Titelverteidiger.

