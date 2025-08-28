Überraschung: Torwarttrainer Oliver Dix kehrt zum VFC Plauen zurück

In der Fußball-Oberliga ist am Samstag Union Sandersdorf zu Gast im Vogtlandstadion. Ein Spieler ist dann allerdings nicht mehr dabei.

Die VFC-Kicker befinden sich noch in der Findungsphase. Jeder weiß: So eine neue Mannschaft muss sich erst zurechtfinden. In der Südstaffel der Oberliga zeichnet sich bereits jetzt ab, dass es in dieser Saison keinen „Überflieger“ geben wird. Verlustpunktfrei ist keiner mehr. Nur der VfL Halle und Germania Halberstadt sind noch...