Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Oberes Vogtland
Überraschungs-Spitzenreiter VfB Schöneck büßt erstmals Zähler ein und verliert den Chef
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

1:1 hieß es am Samstag in der Fußball-Sachsenklasse beim Tabellenvierten FSV Motor Marienberg. Zwei Verletzungen taten den Vogtländern mehr weh als der Punktverlust.

In der Fußball-Sachsenklasse hat Aufsteiger und Überraschungs-Spitzenreiter VfB Schöneck am Samstag nach sieben Siegen hintereinander die ersten Punkte eingebüßt. Beim vorherigen Tabellenvierten FSV Motor Marienberg spielte die wegen Verletzungen und Krankheit mit nur einem Feldspieler zum Wechseln angereiste Elf von Trainer Marco...
