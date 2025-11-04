Unaufhaltsam in der Fußball-Landesklasse: Frauen des 1. FC Rodewisch stürmen mit 5:0-Sieg weiter nach oben

Auerbach
Der 1. FCR reitet auf der Erfolgswelle: Gelingen noch mehr Siege, muss sich auch der Tabellenzweite SG Jößnitz in Acht nehmen.
Die Fußballerinnen des 1. FC Rodewisch setzen ihren Erfolgskurs in der Landesklasse Süd/West fort. Nach der Auftaktniederlage gegen Jößnitz (1:3) feierten sie nun bereits den sechsten Sieg in Folge – zuletzt ein deutliches 5:0 bei Liganeuling BSG Motor Zschopau. Die Tore am Sonntag erzielten Louise Modes (38. Minute, im Foto ganz rechts),...
