Unbezwingbarer BCV? Vogtländer feiern in der Basketball-Landesliga sechsten Sieg in Folge

Der BC Vogtland siegte mit 86:80 gegen Nossen und belegt nach zwölf Spielen den zweiten Platz in der Play-Down-Runde.

Was für ein Spiel, was für ein Kampf – die Landesliga-Basketballer des BC Vogtland haben am vergangenen Wochenende auswärts beim SV Lokomotive Nossen mit 86:80 gewonnen und damit den sechsten Sieg in Folge eingefahren. „Es war eine intensive Partie, in der kein Zentimeter kampflos aufgegeben wurde“, so BCV-Spielertrainer Tobias Thoß...