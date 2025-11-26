Unglaubliche Ibiza-Umrundung: Extremsportlerin Christin Ziehr aus Plauen versehentlich auf der Fluglandebahn

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Extremsportlerin Christin Ziehr aus Plauen hat die Insel Ibiza nonstop umrundet und damit ihr letztes großes Abenteuer für 2025 zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht.
Extremsportlerin Christin Ziehr aus Plauen hat die Insel Ibiza nonstop umrundet und damit ihr letztes großes Abenteuer für 2025 zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. Bild: Christin Ziehr
Trotz aller Herausforderungen empfand die Extremsportlerin die Natur in Ibiza als imposant. Genau so hatte sie es sich vorgestellt.
Trotz aller Herausforderungen empfand die Extremsportlerin die Natur in Ibiza als imposant. Genau so hatte sie es sich vorgestellt. Bild: Christin Ziehr
Der Regen flutete die Wege, die Plauenerin musste ständig Umwege in Kauf nehmen.
Der Regen flutete die Wege, die Plauenerin musste ständig Umwege in Kauf nehmen. Bild: Christin Ziehr
Christin Ziehr in Ibiza-Stadt.
Christin Ziehr in Ibiza-Stadt. Bild: Denise Dürr
Extremsportlerin Christin Ziehr aus Plauen hat die Insel Ibiza nonstop umrundet und damit ihr letztes großes Abenteuer für 2025 zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht.
Extremsportlerin Christin Ziehr aus Plauen hat die Insel Ibiza nonstop umrundet und damit ihr letztes großes Abenteuer für 2025 zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. Bild: Christin Ziehr
Trotz aller Herausforderungen empfand die Extremsportlerin die Natur in Ibiza als imposant. Genau so hatte sie es sich vorgestellt.
Trotz aller Herausforderungen empfand die Extremsportlerin die Natur in Ibiza als imposant. Genau so hatte sie es sich vorgestellt. Bild: Christin Ziehr
Der Regen flutete die Wege, die Plauenerin musste ständig Umwege in Kauf nehmen.
Der Regen flutete die Wege, die Plauenerin musste ständig Umwege in Kauf nehmen. Bild: Christin Ziehr
Christin Ziehr in Ibiza-Stadt.
Christin Ziehr in Ibiza-Stadt. Bild: Denise Dürr
Plauen
Unglaubliche Ibiza-Umrundung: Extremsportlerin Christin Ziehr aus Plauen versehentlich auf der Fluglandebahn
Von Laura-Louis Freimann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es ist die bisher härteste Tour für die 39-Jährige gewesen. Mit welchen verrückten Herausforderungen sie auf der Insel konfrontiert wurde und warum sie sogar von der Polizei angehalten wurde.

Vom Vogtland nach Ibiza – und einmal zu Fuß um die gesamte Insel. 193,71 Kilometer, 5921 Höhenmeter in 40:45:43 Stunden. Die Plauener Extremsportlerin und Ultrawanderweltmeisterin Christin Ziehr hat am 20. November 2025 geschafft, was vor ihr noch niemand getan hat: Eine komplette Nonstop-Umrundung der Baleareninsel Ibiza. „Es war die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.09.2025
2 min.
Geheimes Projekt? Extremsportlerin Christin Ziehr aus Plauen wagt am Samstag etwas Neues
Christin Ziehr möchte am Samstag den Malerweg in der Sächsischen Schweiz durchqueren. Eine mittelschwere bis anspruchsvolle Mehrtagestour.
Für die 39-Jährige geht es am Wochenende ins Elbsandsteingebirge. Dort nimmt sie die nächsten 123 Kilometer unter die Füße. Was sie sich für den Malerweg Besonderes überlegt hat.
Laura-Louis Freimann
12:44 Uhr
3 min.
AfD-Debatte: Rossmann verlässt Familienunternehmer-Verband
Rossmann kündigt die Mitgliedschaft im Verband.
Der Verband der Familienunternehmer öffnet sich für Gespräche mit der AfD. Einige Mitgliedsunternehmen äußern deutliche Kritik. Rossmann zieht Konsequenzen.
29.10.2025
3 min.
Erster Start im Ausland: Extremsportlerin Christin Ziehr aus Plauen will Insel Ibiza nonstop zu Fuß umrunden
Christin Ziehr aus dem Vogtland ist bereit für ihr letztes Abenteuer 2025: Am 20. November möchte sie nonstop die Insel Ibiza zu Fuß umrunden.
Der Termin im November steht schon lange im Kalender der 39-jährigen Ultrawanderin. Obwohl sie schon weitaus längere Strecken gemeistert hat, respektiert sie die vor ihr liegende Herausforderung sehr. Warum sie sich trotzdem „ein letztes Mal“ in diesem Jahr auf den Weg macht.
Laura-Louis Freimann
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
12:39 Uhr
2 min.
Türkischer Journalist zu mehrjähriger Haft verurteilt
Journalisten stehen in der Türkei unter Druck. (Archivbild)
Schon seit fünf Monaten sitzt der bekannte Journalist Fatih Altayli in Untersuchungshaft. Nun wird er wegen Bedrohung von Präsident Erdogan verurteilt. Grund ist ein YouTube-Programm.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel