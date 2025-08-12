Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Thomas Sesselmann in seinem „Wohnzimmer" Plauener Vogtlandstadion.
Thomas Sesselmann in seinem „Wohnzimmer“ Plauener Vogtlandstadion. Bild: Johannes Schmidt
Thomas Sesselmann in seinem „Wohnzimmer“ Plauener Vogtlandstadion.
Thomas Sesselmann in seinem „Wohnzimmer“ Plauener Vogtlandstadion. Bild: Johannes Schmidt
Plauen
Urgestein des VFC Plauen nimmt seinen Hut
Von Steffen Bandt
Thomas Sesselmann hat den Fußball aus verschiedenen Perspektiven kennen und lieben gelernt. Nun will er es ruhiger angehen lassen. Aber eine Kultfigur so ganz ohne Fußball?

Thomas Sesselmann hatte am Sonntagnachmittag im Plauener Vogtlandstadion jede Menge Hände zu schütteln. Vor dem Heimspiel gegen den VfB Empor Glauchau wurde er vor großer Kulisse in den Ruhestand verabschiedet. Sechs Jahrzehnte lang hatte er auf beziehungsweise neben dem Fußballplatz gestanden – und das immer mit Fachverstand und jeder Menge...
