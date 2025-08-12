Urgestein des VFC Plauen nimmt seinen Hut

Thomas Sesselmann hat den Fußball aus verschiedenen Perspektiven kennen und lieben gelernt. Nun will er es ruhiger angehen lassen. Aber eine Kultfigur so ganz ohne Fußball?

Thomas Sesselmann hatte am Sonntagnachmittag im Plauener Vogtlandstadion jede Menge Hände zu schütteln. Vor dem Heimspiel gegen den VfB Empor Glauchau wurde er vor großer Kulisse in den Ruhestand verabschiedet. Sechs Jahrzehnte lang hatte er auf beziehungsweise neben dem Fußballplatz gestanden – und das immer mit Fachverstand und jeder Menge... Thomas Sesselmann hatte am Sonntagnachmittag im Plauener Vogtlandstadion jede Menge Hände zu schütteln. Vor dem Heimspiel gegen den VfB Empor Glauchau wurde er vor großer Kulisse in den Ruhestand verabschiedet. Sechs Jahrzehnte lang hatte er auf beziehungsweise neben dem Fußballplatz gestanden – und das immer mit Fachverstand und jeder Menge...