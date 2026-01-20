Uwe Kramer als neuer Trainer des BSV Irfersgrün: „Es erwartet keiner, dass wir Rückrundenmeister werden“

Der Vorletzte der Fußball-Sachsenklasse bereitet sich auf die zweite Halbserie vor. Was der neue Mann an der Seitenlinie über Druck, Spaß, Dorffußball und Fußballwunder sagt.

Die Ausgangslage ist eindeutig: Mit elf Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz braucht der BSV Irfersgrün in der zweiten Halbserie der Fußball-Landesklasse schon so etwas wie ein Fußballwunder, um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Der neue Trainer Uwe Kramer macht sich und der Mannschaft deshalb auch gar keinen Druck. „Was... Die Ausgangslage ist eindeutig: Mit elf Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz braucht der BSV Irfersgrün in der zweiten Halbserie der Fußball-Landesklasse schon so etwas wie ein Fußballwunder, um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Der neue Trainer Uwe Kramer macht sich und der Mannschaft deshalb auch gar keinen Druck. „Was...