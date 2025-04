Verfolgerduell in der Fußball-Landesklasse: SG Jößnitz schlägt 1. FC Rodewisch im Vogtlandderby

Die Derbypunkte sind am vergangenen Sonntag in Jößnitz geblieben. Ganz besonders bejubelt wurde beim 3:1-Sieg der erste Treffer der Gastgeberinnen.

„Derbysieger, Derbysieger, hey, hey!“ skandierten am Sonntag die Fußballerinnen der SG Jößnitz nach dem 3:1-Erfolg vor 68 Zuschauern in der Fußball-Landesklasse der Frauen gegen den 1. FC Rodewisch. „Wir wollten unbedingt die drei Punkte holen, um uns auch in der Tabelle ein wenig abzusetzen. Natürlich ist es gegen Rodewisch immer...